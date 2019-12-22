Alaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktı - Son Dakika

Alaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktı

6 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaşehirspor ile Ahmetlispor futbol takımları arasında oynan ve 1-1 sona eren maçın ardından saha karıştı.

Alaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktı, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaşehirspor ile Ahmetlispor futbol takımları arasında oynan ve 1-1 sona eren maçın ardından saha karıştı. İki takımın oyuncuları tekme ve yumruklar birbirine girdi. Kavgayı güvenlik güçleri ayırdı.

Alaşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Alaşehirspor ile Ahmetlispor arasında oynanan maçın normal süresi Alaşehirspor'un 1- 0 üstünlüğü ile sona erdi. Hakem Gökberk Aslan 4 dakikalık uzatma gösterdi. 90 + 3'üncü dakikada Ahmetlisporlu Bayram'ın ceza sahası içerisinde düşürmesi ile maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Uzun süre yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi. Penaltı atışını kullanan Ahmetlisporlu Serkan Güven, gole çevirip, beraberliği sağladı. Penaltı atışının golle sonuçlanması sonrası saha içinde gerginlik yaşandı. Maçın bitiş, düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları bibirlerine girdi. Çıkış kapısı önünde çıkan arbedede, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Hakem üçlüsü, kavga bittikten sonra polislerin kontrolünde, soyunma odasına gidebildi. Alaşehirli taraftarlar tel örgülerin üzerine tırmanarak hakemlere ve rakip takım futbolcularına tepki gösterdi. Olayların daha fazla büyümesini güvenlik güçleri önledi.


Alaşehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması: Daha gelen teklif yok Kavga iddialarına Yanal'dan sert yanıt: Herkes haddini bilecek Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme!

Son Dakika Haberleri
00:54 Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
00:53 Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak - Son Dakika
00:52 Sudan akaryakıttaki sübvansiyonları kaldırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
00:48 Hedasi Barajı ile ilgili son toplantı Etiyopya'da yapılacak - Son Dakika
00:46 Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü! Adana'da kanlı infaz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 01:00:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir'deki maç sonunda sahada kavga çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]