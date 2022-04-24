ALAŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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ALAŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

24.04.2022 22:29

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde ormanda çıkan yangında 30 dekar alan tahrip oldu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde ormanda çıkan yangında 30 dekar alan tahrip oldu. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Bugün saat 15.30 sıralarında Bahçedere Mahallesi Arapdere mevkisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir, Salihli, Sarıgöl, Kula itfaiye ekipleri, Orman yangın söndürme ekipleri, Alaşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında incelemelerde bulunan Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün saat 15.30 sıralarında Bahçedere Mahallesi Arapdere mevkiinde, henüz nedeni belirlenemeyen orman yangını çıktı. Alaşehir Orman İletme şefliği, itfaiye ekipleri, Alaşehir Belediyesi ekipleri, yangın söndürme ekipleri ve mahalle sakinleri yangına müdahalesi ile, yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 dekar ormanın yandığı bölgede yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALAŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
ALAŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
ALAŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
ALAŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

YORUMLAR
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Manisa'da çıkan orman yangını söndürüldü Manisa'da çıkan orman yangını söndürüldü Manisa'da 30 dekar karaçam ormanı yandı Manisa'da 30 dekar karaçam ormanı yandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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