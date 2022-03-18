Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki farklı adresteki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, 2 adreste yaptığı aramalarda 152,21 gram metamfetamin, 0,64 gram bonzai, 4,5 gram esrar, 2 tabanca, 10 mermi ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.U. (38) ile O.K. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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