Alaşehir'e 3 Bin Kişilik İstihdam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Şubat Günü Manisa ziyaretinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Alaşehir'e verilen müjdeli haberler sonucu kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmaları başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Şubat Günü Manisa ziyaretinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Alaşehir'e verilen müjdeli haberler sonucu kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmaları başlatıldı. OSB tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edileceği öğrenildi.



Alaşehir Kemaliye Mahallesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin teknik çalışmaları için çalışmalarına başlandı. Alanda yapılan çalışmalara Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, TDİOSB Daire Başkanı Deniz Oruç ve teknik ekibi, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tarık Memiş, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Manisa Tarım İl Müdürlüğü Bitki Sağlığı Şube Müdürü Köksal Aksu ve teknik elemanlar katıldı. Çalışmalar sonunda teknik bilgiler tamamlanırken projenin bakanlığa sunulacağı öğrenildi.



Kemaliye Mahallesinde 1 milyon 800 bin metrekarelik alanda kurulacak olan TDİOSB'nin kuruluşu tamamlandığında jeotermal ısıtmalı teknolojik serada teknolojinin tarımda etkin bir şekilde kullanıldığı, nitelikli iş gücü ve teknik kapasitesi yüksek personeller başta olmak üzere 1.500 kişi sera içerisinde, 1.500 kişi de sera dışındaki muhtelif alanlarda olmak üzere toplam 3 bin kişi istihdam edilebilecek.



"İlçemize çok yönlü katkısı olacak"



Çalışmalara katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "21 Şubat 2019 Günü Cumhurbaşkanımızın Manisa ziyaretleri vesilesi ile Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Bey'in müjdeleri içerisinde yer alan Alaşehir Kemaliye Mahallesi bölgesinde Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmaları başlatıldı. Kuruluş çalışmaları için Tarım Bakanımızın talimatı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Daire başkanı ve teknik ekibi ile beraber yer tespiti yapıldı. TDİOSB'de yapılacak işlemler sonunda izlenecek yol haritası belirlendi. En kısa sürede TDİOSB'nin Projesi Tarım Bakanlığına iletilecek. İlçemize birçok yönüyle katkısı olacağını düşündüğümüz bu çalışmanın başlatılması, projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için desteklerini her zaman hissettiğimiz sayın valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve AK Parti ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

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