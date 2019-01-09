Alaşehir'e Sağlıklı ve Kesintisiz İçme Suyu

2018 yılında ilçe genelinde yapılan 438 adet su analiz ve denetimi sonucu, il genelinde olduğu gibi ilçedeki içme suyu kalitesinin de ilgili kanunca gerekli standartlara uygun olduğu ortaya kondu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın tüm ilçelerinde olduğu gibi, Alaşehir'de de sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini için önemli yatırımlara imza attı. Yine il genelinde uygulandığı gibi, hem MASKİ hem de Halk Sağlığı Merkezi tarafından alınan su numunelerinin kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılarak, su kalitesi de sürekli olarak kontrol altında tutuluyor.

İçme suyu sağlığına sıkı denetim

Alaşehir ilçesinde içme suyu kalitesi, gerek MASKİ tarafından gerekse de Halk Sağlığı Müdürlüğünce sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. Açılan yeni sondaj bağlantılarının yapılmasından önce olduğu gibi, mevcut kaynaklardan alınan su numuneleri, kimyasal ve mikrobiyolojik analize tabi tutuluyor. MASKİ'nin düzenli ölçümlerinin yanı sıra, Halk Sağlığı tarafından ortak kullanım alanları olan cami, hastane ve hayrat çeşmelerinden alınan suların tam analizleri yapılarak; içerisinde arsenik, bor, bakır gibi bileşenlerin bulunup bulunmadığına bakılıyor.2018 yılında yapılan 3 adet tam analiz sonucu ilçedeki içme suyunda arsenik, bor, mangan veya demir gibi herhangi bir ağır metal ile karşılaşılmamıştır. Bununla birlikte toplamda 438 adet mikrobiyolojik analiz ve izleme yapılmıştır.

Su kalitesi yükseltiliyor

İlçeye inşa edilen içme suyu arıtma tesisleri ile hanelere ulaşan suyun kalitesi de yükseltiliyor. Çamlıbel Mahallesi'ndeki içme suyu arıtma tesisi çalışmalarını tamamlayan MASKİ ekipleri, Çarıktekke ve Dağarlar mahallelerindeki tesis imalatlarında da sona yaklaştı.

52 adet içme suyu deposu yenilendi, 24 tanesi ise devam ediyor

MASKİ, Alaşehir'in içme suyu depolama koşullarını da daha yüksek standartlara kavuşturmak amacıyla, toplamda 52 adet su deposunda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Depolar, fayanslarından dış cephelerine, iç tesisatlarından izolasyonlarına kadar tamamıyla yenilendi. 24 içme suyu deposunda ise çalışmalar devam ediyor.

İçme suyu sistemleri sürekli iyileştiriliyor

İlçe genelindeki içme suyu depo ve tesislerinde bulunan sistemlerin de iyileştirilmesi adına önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda depolara tam otomatik klor cihazı, otomatik şamandıra sistemi ve dezenfeksiyon ünitelerinin montajları yapıldı.

36 adet sondaj açıldı

MASKİ, ilçedeki mevcut içme suyu kaynaklarının sayısını arttırarak yeni sondaj kuyuları açtı. 2014'ten bu yana ilçeye, toplam 1 milyon 750 bin TL maliyetle 36 adet içme suyu sondajı kazandırıldı.

Kesintisiz su için yeni sistemler

Yeni sondajların yanında, sondajların kesintisiz şekilde çalıştırılmasına yönelik olarak enerji sistemleri ve diğer tesisatlara da 2 Milyon TL değerinde yatırım yapıldı. Bu kapsamda içme suyu depolarında bulunan dalgıç pompa, motopomp, kolon boruları ve elektrik panolarının değişimleri yapılarak, trafo ve jeneratör ihtiyaçları giderildi.

292 kilometre içme suyu hattı döşendi

MASKİ, Alaşehir genelinde yıllardan beri kullanımda olan 292 kilometrelik eski içme suyu hattını yenileyerek sağlıklı hale getirdi. Yenilenen altyapılar sayesinde vatandaşın daha kesintisiz ve sağlıklı içme suyu tüketmeleri sağlandı.

Yatırımlar, vatandaş gönül rahatlığıyla su içebilsin diye

MASKİ'nin içme suyu alanında ilçeye yaptığı yatırımların tamamı, vatandaşların gönül rahatlığıyla su tüketebilmelerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Diğer ilçelerde olduğu gibi, Alaşehir'de de idarenin titizlikle üzerinde durduğu ve en öncelikli hizmeti olan içme suyu konusunda gerekli tüm çalışma ve tedbirler özenle yürütülüyor.