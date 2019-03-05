Alaşehir'e "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" Kurulacak

Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
" kurulması için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Kemaliye
Mahallesi'nde 1,8 milyon metrekare alanda ileri teknolojiyle kurulması planlanan organize sanayi bölgesi için yetkililer arazide teknik araştırma yaptı.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tarık Memiş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Musatafa Seyhan
, Manisa Tarım İl Müdürlüğü Bitki Sağlığı Şube Müdürü Köksal Aksu
'nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada elde edilen sonuçlar Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edilecek.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçen ay gerçekleşen Manisa ziyaretinde söz konusu organize sanayi bölgesinin müjdesini verdiğini anımsatarak, "Kuruluş çalışmaları için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli
'nin talimatı ile önce yer tespiti yaptık." dedi.
Uçgun, yer tespitinin ardından sanayi bölgesinin kurulması için yol haritası belirleyeceklerini, hazırladıkları dosyayı bakanlığa ileteceklerini ifade etti.