Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı - Son Dakika

Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı

06.11.2020 22:51
Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı, System.String[]

Alaşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Alaşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Abdullah Uçgun başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Piyadeler Mahallesi'ndeki vaka artışı nedeniyle insanların toplu olarak bulunduğu iş yerlerinin kapatılması kararlaştırıldı. İşletmelerin paket servisi ile hizmet vermesine ise izin verildi.

Aynı mahallede, sünnet, nikah, düğün, doğum günü, taziye ve mevlit gibi etkinliklerin de mahalle meydanı, ev ortamı gibi yerlerde yapılması 23 Kasım'a kadar yasaklandı.

Abdullah Uçgun, Piyadeler, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı - Son Dakika


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