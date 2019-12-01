Son Dakika Haberleri: Alaşehir'in 2 asırlık lezzeti parmak ısırtıyor
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Alaşehir'in 2 asırlık lezzeti parmak ısırtıyor

6 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 200 yıldır nesilden nesile aktarılan 'Alaşehir Pidesi', yiyenleri müdavimi yapıyor.

Alaşehir'in 2 asırlık lezzeti parmak ısırtıyor, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 200 yıldır nesilden nesile aktarılan 'Alaşehir Pidesi', yiyenleri müdavimi yapıyor. Ustasının verdiği sırra göre bu pideyi diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliği, hamurunun en fazla 1 santimetre kalınlığında olması ve kıymalı olanında kesinlikle soğan kullanılmaması.

Alaşehir'de 2 asırlık geçmişe sahip ilçeye özgü pide, parmak ısırtıyor. Damakta bıraktığı leziz tadıyla 'Alaşehir Pidesi', çevre il ve ilçelerden birçok kişinin ilçeye gelmesini de sağlıyor. Yöreye özgü pide, 'kıymalı', 'lorlu', 'ısırgan otlu', 'kaşarlı', 'yumurtalı', 'kaşar ve domatesli', 'biberli' ve 'tahinli' olarak yapılabiliyor. Kentte gelip bu lezzeti ilk defa tadanlar, müdavimi oluyor. Alaşehir'de 16 yaşından bu yana dedesinden aldığı lokantayı işleten, evli ve 2 çocuk babası aşçı Ömer Savcıoğlu (52), Alaşehir pidesinin yapımını ve yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Yöreye özgü olan pidemiz için önce su, maya, un ve tuzu yoğuruyoruz. Sonra hamurumuzu en az 2 saat dinlendiriyoruz. Ardından 160'şar gram olacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra bunu, oklava kullanmadan elle açıyoruz. İçerisine istenilen malzemeyi koyuyoruz. Ardından hazırlanan pidemizi, 90 dakika boyunca meşe odunuyla ısınan, ateş tuğlasından yapılan kara fırında, 6 dakika boyunca pişiriyoruz. Pişen pideyi kenarlarına tereyağı sürerek 8-10 küçük parça halinde keserek tabaklara yerleştiriyoruz. Pidemizin önemli özelliği, hamurunun en fazla 1 santimetre kalınlığında olması. Ayrıca, kıymalı olanlarına soğan karıştırılmadan yapılmakta. Pidelerimizin fiyatı ise 6 liradan 12 liraya kadar değişiyor."

MÜŞTERİLERDEN LEZZETE TAM NOT

Alaşehir pidesi için komşu ilçe Sarıgöl'den gelen Kubilay Sarı (31), "Bu lezzeti gerçekten başka yerde bulamıyoruz. Sırf bu pideyi yemek için buraya geliyorum. Özellikle tahinli olanını çok seviyorum" dedi.

Uşak'ın Eşme ilçesinden Alaşehir'e gelen bir diğer müşteri Ergin Akıncı (43) ise "Bu lezzeti uzun yıllardır yiyoruz. Ben kıymalı olanı çok seviyorum. İncecik hamurla daha güzel oluyor. Ağızda dağılıyor. Lezzeti diğer pidelerden gerçekten farklı" dedi.


Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:53 Kaynak: DHA
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