Son Dakika Haberleri: Alaşehir'in 25 Milyonluk yatırımı devam ediyor
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Alaşehir'in 25 Milyonluk yatırımı devam ediyor

2 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezi için 25 milyon TL yatırım bedeli ile inşaatına başladığı atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlara devam ediyor.

Alaşehir'in 25 Milyonluk yatırımı devam ediyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerini atıksu kirliliğinden korumak için yeni tesisler inşa ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Alaşehir Merkeze kazandırılacak olan atıksu arıtma tesisindeki çalışmalar devam ediyor. 25 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilmeye başlanan tesiste; havalandırma ve çökeltim havuzlarında perde betonarme imalatlarına da başlandı.

ATIKSU KAYNAKLI ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SON VERİLECEK

Alaşehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Alaşehir ilçemizin atıksularının arıtılması için yeni bir tesise ihtiyaç duyuldu. Mevcut atıksu arıtma tesisi günümüz şartlarına uygun olmadığı ve ihtiyaçları karşılamadığı için yeni bir tesis inşa ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yapımına başladığımız 25 milyon TL'lik tesisteki çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizde atıksu kaynaklı çevre kirliliğini önlemek için büyük bir adım atmış olacağız" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:26 Kaynak: Bültenler
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