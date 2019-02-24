Alaşehir'in Geleceğine 210 Milyonluk Yatırım

Alt ve üst yapı hizmetlerinden, ulaşım hizmetlerine kadar kentin ihtiyacına yönelik çalışmaları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi, Alaşehir Otobüs Terminali ve Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı gibi yatırımlarla da kente prestij kattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, göreve geldiği 2014 yılından itibaren Manisa'nın 17 ilçesi 1088 mahallesine en iyi hizmetleri kazandırmak için özveriyle çalıştı. Altyapısı olmayan, kanalizasyonu bulunmayan, yolu bozuk, köprü ihtiyacı olan mahallelerin hizmet özlemine son veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehrin ihtiyacına yönelik yatırımları bir bir hayata geçirdi.

Geleceğimize yatırım yaptık

Altyapısı olmadan çalışma yapmak, günübirlik siyasetçilerin işidir anlayışıyla çalışarak ilçeye yaptıkları altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Bizler geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. Oy kaygısı gütmeden paslanmış borulardan, içler acısı halde olan su depolarından halkımız su içmesin düşüncesiyle bunların yenilemelerini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda geride kalan 5 yıllık görev süremizde MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ilçemize tam 85 milyon 750 TL'lik yatırım yapıldı" ifadelerinde bulundu.

İlçeye değer kattı

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi de ulaşımda güvenliği sağlayan önemli projelerin yanı sıra kent gençliğine yönelik de dev yatırımları bir bir hayata geçirdi. Vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak ve trafik akışının rahatlatılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ilçede İzmir- Denizli karayolunda 27 milyon TL'nin üzerinde yatırımla kavşak inşa etti. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ilçenin ihtiyacına cevap verecek olan modern şehirlerarası otobüs terminalinde inşaat çalışmalarına tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Bakkal Şükrü Evi restorasyonundan, Çok Amaçlı Etkinlik Salonlarına, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'ndan, Şehit Polis Fethi Sekin Gençlik Merkezi'ne kadar çok sayıda yatırımı ilçeye katan Büyükşehir Belediyesi kente adeta değer kattı.

Vatandaşları yalnız bırakmadı

Vatandaşlar kışın çamurdan, yazın da tozdan topraktan kurtulsun diye kilit parke ve asfalt çalışmalarına da büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinin yollarına 33 milyon TL'lik yatırım yaptı. Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra geride kalan 5 yıllık görev sürecinde mezarlık hizmetlerinden, ulaşım hizmetlerine kadar tüm belediyecilik hizmetlerinde de vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Bu doğrultuda geride kalan 5 yıllık görev sürecinde Alaşehir'e 85 milyon 750 bin lira MASKİ, 125 milyon lira da Büyükşehir Belediyesi kanalıyla olmak üzere toplamda 210 milyon 750 bin liralık yatırım yapıldı.