Alaşehir'in gururu oldular

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Ege Bölgesi Muay Thai Şampiyonasına katılan 9 sporcunun tamamı madalya alarak ilçenin gurur kaynağı oldu. Şampiyonada Alaşehirli sporcular 2 birincilik, 4 ikincilik, 3 de 3'üncülük alarak büyük bir başarıya imza attı.

Antrenör Adem Demirci Savunma Sanatları Merkezi'nde eğitim yapan sporcular Görkem Cenk Cirit 86 kilogramda Ege bölge şampiyonu oldu. Meryem Cin büyük bayanlarda birinci olurken, Gökhan Gezer 63 kilogramda Ege bölge ikinciliğini, Esin Kaya büyük bayanlarda Ege bölge ikincisi, Aleyna Gözde Cirit alt gençler kategorisinde 3'üncü, Alper Gülcü alt gençler kategorisinde bölge ikincisi, İsmail Gülcü üst gençler kategorisinde bölge 3'üncüsü, Nusret Uzunali alt gençler kategorisinde bölge 3'üncüsü, Tuana Kuruca alt gençler bayan kategorisinde bölge 2'ncisi olmak üzere toplamda 9 sporcu madalya almayı başardı.

Antrenör Adem Demirci de ege bölge birinciliği kupasını almaya hak kazandı. Antrenör Adem Demirci, "Her işte olduğu gibi severek yaptığın bir meslekte başarıyı yakalayabilirsin. Bizim spor dalında da tüm mesleklerde olduğu gibi özveri ile çalışmak gerekiyor. Eğitim salonumuza spor yapmaya gelen sporcularımın Ege Bölgesi genelinde düzenlenen turnuvada başarıyı yakalamaları bizleri ve Alaşehirlileri gururlandırdı. Hedefimiz Türkiye, daha sonra dünya şampiyonasında başarılı olabilmek. Özveri ile çalışarak başarıyı yakalayan sporcularımı kutluyorum ve bizlere sponsorluk yaparak, turnuva giderlerini karşılayan Alaşehir esnaflarından Mehmet Katrancı'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

İzmir'de yapılan ve yaklaşık 500 sporcunun katıldığı turnuvaya, Alaşehir 9 sporcu ile katıldı. Şampiyonaya katılan tüm sporcular madalya alarak ilçeye döndü. - MANİSA