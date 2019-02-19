Son Dakika Haberleri: Alaşehir'in Kavşağında Sona Gelindi

Alaşehir'in Kavşağında Sona Gelindi

35 dakika önce

Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının rahatlatılması adına il genelinde önemli çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir ilçesi İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başladığı kavşak projesinde sona gelindi.

Alaşehir'in Kavşağında Sona Gelindi, System.String[]
Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının rahatlatılması adına il genelinde önemli çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir ilçesi İzmir- Denizli karayolu üzerinde yapımına başladığı kavşak projesinde sona gelindi. Geçtiğimiz aylarda battı (alt) kısmı hizmete açılan kavşakta aydınlatma çalışmaları devam ederken önümüzdeki günlerde de yan yollarda asfalt çalışmasına başlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Alaşehir'de trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başlanan kavşak projesinde sona gelindi. Geçtiğimiz aylarda battı (alt) kısmı hizmete açılan kavşakta aydınlatma ve yan yollarda bordür ve parke çalışması devam ediyor. Projenin yan yollarında önümüzdeki günlerde asfalt çalışmasının da başlayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, modern kavşağın trafikte güvenliği üst düzeye çıkaracağını vurguladı.

Modern kavşağın önemine değinen Başkan Ergün, bölgede yaşanan trafik kazalarının artık geride kaldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, en büyük temennimiz. İlçemize değer katan bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

İzmir, Denizli, Manisa, Alaşehir, Güncel
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