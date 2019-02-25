Alaşehir'in Özel Öğrencilerine Sanat Eğitimi
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde engelli bireylerin becerilerini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Alaşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Sanat Atölyesinde 11 özel birey eğitim alıyor.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde engelli bireylerin becerilerini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Alaşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Sanat Atölyesinde 11 özel birey eğitim alıyor.
İki yıl önce Alaşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçen Alaşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Sanat Atölyesi ile yüzler gülmeye devam ediyor. Atölyede engelli bireyler için odaklanma sürelerini arttırmak ve hayal güçlerini geliştirmek el becerilerini geliştirecek aktiviteler ve okuma saatleri düzenleniyor. El sanatları öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra özel okullarda, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde kullanılmak üzere galoş üretimi de gerçekleştiriliyor. 11 özel bireyin yararlandığı atölyede 18 yaş üzeri özel bireylere ücretsiz hizmet veriliyor. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:05 Kaynak: İHA
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