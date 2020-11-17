- Alaşehir'in tarihi çınarı Ayşe nine 107 yaşında vefat etti - Son Dakika

- Alaşehir'in tarihi çınarı Ayşe nine 107 yaşında vefat etti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinin en yaşlı kadını olarak bilinen Ayşe Şencan, 107 yaşında hayatını kaybetti. Şercan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Ayşe Şencan, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Evinde hayatını kaybeden Şencan için Yıldız Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Şercan kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi. 4 çocuk ve 8 torun sahibi olan Şencan'ın Atatürk'ü 4 kez gördüğü belirtilirken, cenaze sonrasında yakınlarına baş sağlığı dileyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir'in canlı tarihi Ayşe Şencan'nın anlattıklarıyla Atatürk'ü dinlediklerini ve onun hikayeleriyle büyüdüklerini söyledi.