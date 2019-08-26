Alaşehir'in Yeşil Dokusuna Özenli Çalışma

İl genelinde yeşil alanların arttırılması ve korunması amacıyla yoğun çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde yoğun bir çalışma programı uyguladı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri,Alaşehir ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali, Alaşehir Devlet Hastanesi önü ve civarı boyunca, Sarıkız Kavşağı, Yeni Mahalle Kavşağı, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'nda çim biçme ve yabani ot temizliği yaptı. 21 kişilik ekibin sırt tırpanı, çim biçme motorları ve çim biçme traktörü ile gerçekleştirdikleri çalışma, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, il genelinde olduğu gibi Alaşehir ilçesinde de özverili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.