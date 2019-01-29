Alaşehir'in Yollarına 33 Milyon Liralık Yatırım

Zaman içerisinde yıpranan ve bakımsız durumda olan yollarda kilit parke ve asfalt çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yolları modern görünüme kavuşturdu.

Manisa'nın 17 ilçesinde dev yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla asfalt ve kilit parke çalışmasına da büyük önem veriyor. Bu kapsamda geride kalan yaklaşık 5 yıllık görev sürecinde il genelinde bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenilen Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde de kilit parke ve asfalt çalışmasına tam 33 milyon liralık yatırım yaptı. Yazın toz toprak içerisinde, kışın da çamur içerisinde olan yollar Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla modern bir görünüm kazandı.

350 bin metrekare kilit parke çalışması

Geride kalan 5 yıllık görev sürecinde canla başla çalışarak Manisalılara hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte vatandaşlarımız özellikle de köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizdeki hemşerilerimiz yazın tozlu, kışın çamurlu yollardan kurtulsun diyerek muazzam bir kilit parke çalışması yaptık. Geride bıraktığımız sürede Alaşehir ilçemizde yaklaşık 11 milyon liralık yatırımla mahallelerimize 350 bin metrekare kilit parke döşedik" dedi.

200 kilometre asfalt çalışması

Yapılan asfalt çalışması hakkında da bilgi veren Başkan Ergün," Ulaşımın konforlu ve güvenli olması için yaklaşık 22 milyon lira kaynak ayırarak 200 kilometre asfalt çalışmasını hayata geçirdik. Bu anlamda ilçedeki asfalt ve kilit çalışmasına 33 milyon liralık yatırım yaptık" diye konuştu.