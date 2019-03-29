Alaşehir'in Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
46 dakika önce
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Horzumalayaka Mahallesi sakinleri güne kar sürpriziyle uyandı.
MANİSA'nın Alaşehir
ilçesinin kırsal Horzumalayaka Mahallesi sakinleri güne kar sürpriziyle uyandı.
Alaşehir'in yüksek kesimlerindeki Horzumalayaka Mahallesi ve çevresindeki dağınık yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte bugün saat 05.00 sıralarında kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kalınlığı 2 santimetreyi bulan kar yağışı, çevreyi beyaz örtüye bürüdü. Özellikle kiraz, ceviz, kestane ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı, çiftçiler tarafından ağaçların henüz çiçek açmamış olması nedeniyle şans olarak değerlendirildi.
Horzumalayaka Mahallesi Muhtarı Erol Adıgüzel, mahallemizin yüksek kesimlerinde yağan kar, henüz ağaçların çiçek açmaması nedeniyle üreticileri çok etkilemez. Ancak bu yağış, don olayına dönüşürse tehlikeli olabilir. En azından şimdilik herhangi bir tehlike yok" dedi.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:13 Kaynak: DHA
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