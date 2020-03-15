Alaşehir İYİ Parti'de yeni başkan Cihan Yıldırım - Son Dakika
Son Dakika Politika Alaşehir İYİ Parti'de yeni başkan Cihan Yıldırım - Son Dakika

Alaşehir İYİ Parti'de yeni başkan Cihan Yıldırım

6 saat önce

İYİ Parti Alaşehir İlçe olağan kongresi yapıldı.

Alaşehir İYİ Parti'de yeni başkan Cihan Yıldırım, System.String[]

İYİ Parti Alaşehir İlçe olağan kongresi yapıldı. Ozan Düğün Salonu'nda yapılan olağan kongrede Cihan Yıldırım ve eski başkan Bahri İlhan'ın yarıştığı seçimi Cihan Yıldırım kazandı.


Kongreye İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, çevre ilçe başkanları ve partililer katıldı. 359 kayıtlı delegeden 280 delegenin oy kullandığı seçimde Cihan Yıldırım 150 oy alarak yeni başkan seçilirken, eski başkan Bahri İlhan 130 oy aldı.


Yeni başkan Cihan Yıldırım'ın yönetimi İbrahim Süngü, Aynur Dağ, Ummuhan Kral, Emine İbişoğlu, Mehmet Yılmaz, Ümit Şovun, Gökhan Kaya, İsmail Burak Gelin, Mehmet Zeybek, Hüseyin Özkan, Nejdet Karaoğlan, Kenan Aslanol, Derman Özdemir, Bülent Üstünoğlu, Hasan Yaşar, Mehmet Aşık, Mustafa Mutlu, Tugay Karakaya, Mehmet Özcan, Okan Kökten, Mustafa Kıymık, Memiş Çelik, Fazıl Avcı, Hüseyin Yalçın, ilhami Tuna, İsmail Akçay, Kenan Yıldırım, Tevfik Sakman, Selçuk Tortuk, Zeki Eriş, Ali Koç ve Mustafa Ali Derin'den oluştu. - MANİSA

Cihan Yıldırım, İYİ Parti, Alaşehir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:40:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir İYİ Parti'de yeni başkan Cihan Yıldırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]