Alaşehir Kaymakamına Sürpriz Doğum Günü

Alaşehir
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyer ve öğretmenlerince, 44 yaşına giren Kaymakam Abdullah Uçgun
'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sürpriz doğum günü kutlaması karşısında oldukça şaşıran Kaymakam Uçgun oldukça mutlu olduğunu belirterek kutlamada emeği geçenlere teşekkür etti.
Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğünde yer alan kursları ziyaret eden Kaymakam Abdullah Uçgun, kendisi için hazırlanan doğum günü sürprizi karşısında oldukça şaşırdı. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyer ve öğretmenlerince hazırlanan kutlamada Kaymakam Uçgun'a kara kalem portresi ve tel kırma Atatürk
posteri hediye edildi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Aile Birliği Başkanı Sevim Aydoğdu, kendisinin işleyerek hazırladığı tel kırma Atatürk posterini Kaymakam Uçgun'a hediye ederken Kurum Müdürü Süleyman Ölmez de Kaymakam Abdullah Uçgun'un karakalem portre resmini hediye etti.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün buraya Halk Eğitim Merkezindeki kurslarını ziyarete gelmiştim. Sürpriz bir doğum günü kutlaması ile karşılaşınca çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Bugünü hatırlayan, kutlamayı hazırlayan başta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve yöneticilerine, öğretmenlere, kursiyerlere ve okul aile birliği başkanına çok teşekkür ederim." dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Aile Birliği Başkanı Sevim Aydoğdu, "Yaklaşık bir hafta önce kaymakamımızın doğum gününün 10 Nisan
olduğunu öğrendik. Biz de kursiyerler olarak bir sürpriz yapmayı düşündük. Amacımız hem gönül almak, hem de sosyal ilişkilerimizi daha da güçlendirmek. Bende hazırlamış olduğum tel kırma Atatürk posterini kendisine hediye ettim" diyerek Kaymakam Uçgun'a uzun ve sağlıklı ömürler diledi. - MANİSA