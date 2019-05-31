Alaşehir Kızılay'dan mahalle sakinlerine iftar yemeği

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi tarafından 370 kişilik iftar programı düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi tarafından 370 kişilik iftar programı düzenlendi.



Alaşehir'de Türk Kızılayı Şubesi tarafından Esentepe Mahallesi sakinlerine iftar yemeği verildi. 370 kişilik iftar programında yemekler Türk Kızılayı yönetimi ve hayırseverler tarafından karşılandı. İftar programının ardından konuşan Alaşehir Kızılay Şubesi Temsilcisi Hamdi Canlı, "Esentepe Mahallesi'nde mahalle muhtarımızın tesbit edip davet ettiği yaklaşık 370 vatandaşımıza iftar yemeği verdik. İftar yemeği giderlerimizi yönetim kurulu üyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla karşıladık. Amacımız mahalle sakinlerimizle birlikte olarak hem Kızılay'ı tanıtmak hem de vatandaşlarımızla birlikte iftarda buluşabilmek. Yemeğimize destek veren yönetim kurulu üyelerimize ve katkılarıyla destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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