Alaşehir Kongresi'nin 100. yılı kapsamında ilçedeki Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonu'nda konferans düzenlendi.

Belediyenin organize ettiği konferansa Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Metin konuşmacı olarak katıldı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun da katıldığı konferansın açılışında konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Kongresi'nin her ne kadar yerel bir kongre olsa da Ege Bölgesi'nde milli direnişin meşalesi olduğunu belirtti.

Kongrede dönemin İstanbul hükümetine karşı kararlar alındığını kaydeden Öküzcüoğlu, "O zamanın belediye başkanı Galip Bey bu kongreye rehberlik etmiş, ben de makamımı temsil ederken aynı milli duygularla hareket edeceğim." dedi.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ise konuşmasında Alaşehir Kongresi'nin milli mücadele döneminde özellikle Yunanlılar'ın işgaline Anadolu'dan doğan bir tepkinin sonucu olduğunu belirterek, "Bu millet düşman işgaline karşı kendi insiyatifiyle bir direniş ortaya çıkarıyor. Kongreler, Milli Mücadelenin başlamasında çok etkin olmuşlardır. Millet düşmana karşı olan direnci benimsemiş, İstanbul hükumetine rağmen düşmanın Anadolu'dan atılması hususunda kendi tepkisini göstermiştir." dedi.

Doç. Dr. Ömer Metin de İzmir işgal edildikten 3 gün sonra 18 Mayıs'ta Anadolu'da Milli Mücadele sırasında kurulan ilk Türk kadın cemiyetinin Alaşehirli kadınlar tarafından kurulduğunu, Kuvayımilliye örgütü kurulduktan sonra ikinci müfrezeyle Salihli cephesine giden Ruhiye Enise Hanım'ın da milli mücadelenin ilk kadın kahramanlarından olduğunu söyledi.