Son Dakika Haberleri: "Alaşehir Kongresi'nin 100. yılı anısına 100 fidan"
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"Alaşehir Kongresi'nin 100. yılı anısına 100 fidan"

52 dakika önce

Milli Mücadele döneminde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 16-25 Ağustos 1919 tarihlerinde düzenlenen Alaşehir Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla, 100 fidan dikildi.

Milli Mücadele döneminde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 16-25 Ağustos 1919 tarihlerinde düzenlenen Alaşehir Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla, 100 fidan dikildi.

Kenan Evren Parkı'ndaki ağaçlandırma sahasındaki programa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, daha yeşil bir Alaşehir için doğaya, insana ve çevreye saygılı bir yönetim sergileyeceklerini belirterek, "Evlenen çiftlere 2 çam fidanı hediye edeceğiz. Halkımızın o fidanları göstereceğimiz yerlere dikmelerini isteyeceğiz. Onlar da altlarında oturabilecekleri bir alan yaratmış olacaklar. Böylelikle Alaşehirimiz daha yeşil olacak." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki orman yangınlarının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Öküzcüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmirlilere geçmiş olsun diledi.

Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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