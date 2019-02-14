Alaşehir 'Marka Şehir' Olma Yolunda İlerliyor

Alaşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Üzümün başkenti Alaşehir'den içinizi ısıtmaya geldik' projesi kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir'in en işlek caddelerinde görevlendirilen bir ekip tarafından vatandaşlara üzüm pekmezi ikram ediliyor.

Alaşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Üzümün başkenti Alaşehir'den içinizi ısıtmaya geldik' projesi kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir'in en işlek caddelerinde görevlendirilen bir ekip tarafından vatandaşlara üzüm pekmezi ikram ediliyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği üzüm pekmezi ikramına turistler de büyük ilgi gösterdi.



Alaşehir Belediyesi İstanbul, Ankara ve İzmir'in en işlek noktalarında şifa kaynağı olan üzüm pekmezi dağıtıyor. Üzüm pekmezi yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Soğuk havalarda ikram edilen üzüm pekmezi hem vatandaşların içini ısıtıyor hem de yüzlerini güldürüyor.



İkramlarından dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'a teşekkür ederek selamlarını ileten vatandaşlara müjde veren Başkan Ali Uçak ise şunları söyledi: "Soğuk kış aylarında içimizi ısıtan şifa kaynağı pekmezimize talep gösteren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, üzümün başkenti Alaşehir'den selamlar ve saygılar gönderiyorum. Alaşehir üzüm pekmezi çok yakında tüm Türkiye'de belirlenen satış noktalarından temin edilebilecek. Marka bir şehir olmak yolunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dha İstanbul - Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi

Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası

Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor

Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı