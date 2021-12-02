Alaşehir MASMEK'ten El Sanatları Sergisi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASMEK Alaşehir kursiyerleri, aldıkları eğitimlerin ardından el sanatları sergisi açtı. Barış Mahallesi Fatih İlkokulu'nda açılan sergiyi Okul Müdürü Ali Rıza Türkol ve Barış Mahallesi Muhtarı Bekir Karataş da ziyaret etti. Öğrenciler de sergilenen eserlere oldukça ilgi gösterdi. Fatih İlkokulu Müdürü Ali Rıza Türkol ve Muhtar Bekir Karataş, Alaşehir'de açılan MASMEK kursları sayesinde vatandaşların kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını belirterek; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASMEK kurslarının kapısının kendisini geliştirmek isteyen her vatandaşa açık olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Yeni bir uğraşı edinmek veya kendisini herhangi bir konuda geliştirmek isteyen vatandaşlarımızı mutlaka MASMEK kurslarımıza bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, Alaşehir'de açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerimiz, güzel bir iş ortaya çıkardılar. Diğer ilçelerimizde de bu tür faaliyetlerimiz oluyor. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor, halkımızı da bu sergiyi gezmeye davet ediyoruz" diye konuştu.