Son Dakika Haberleri: Alaşehir mezarlıkları temizleniyor 
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Alaşehir mezarlıkları temizleniyor 

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde bulunan mezarlıklardaki çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor.

Alaşehir mezarlıkları temizleniyor , System.String[]

Bu kapsamda Alaşehir'de de çalışmalarını aralıksız sürdüren Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda da temizlik, bakım onarım ve yabani ot ilaçlaması gerçekleştirdi.

Vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını ziyarete geldiklerinde, kabirleri temiz ve düzenli bulmaları için hummalı çalışmalar gerçekleştiren Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesinde program dahilinde faaliyetlerini sürdürüyor. Yaz aylarında kabirlerde artan yabani ot yoğunluğunun mezarları örtmesine izin vermeyen ekipler, titiz bir çalışmayla temizlik, bakım onarım ve yabani ot ilaçlamalarını sürdürüyor. Ebedi istirahatgahlardaki çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cevdet Üstündağ, "İl genelinde ekiplerimizin özverili çalışmaları ile mezarlıkların temiz ve düzenli olması için gerekli olan faaliyetleri yerine getiriyoruz. Bu kapsamda Alaşehir ilçesinde de ekiplerimiz, yaz aylarında artan yabani otlara karşı biçme ve ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, vatandaşlarımızın huzur içerisinde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için bu anlamlı görevi ifa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:50 Kaynak: Bültenler
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