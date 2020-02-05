Alaşehir Pazarında Etiket Denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaşehir Pazarında Etiket Denetimi - Son Dakika

Alaşehir Pazarında Etiket Denetimi

15 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Zabıta ekipleri, Alaşehir pazaryerinde denetimlerde bulundu. Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

Alaşehir Pazarında Etiket Denetimi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri, pazaryerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Zabıta ekipleri, Alaşehir pazaryerinde denetimlerde bulundu. Pazarcı esnafına Ticaret Bakanlığı genelgesi ile ilgili bilgi de verilen denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi. Pazaryerlerinde fiyat ve etiket denetimi ile mevzuata uygunluk açısından denetimlerin yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, denetimlerin il genelinde süreceğini belirterek, pazarcı esnafının mevzuata uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:16 Kaynak: Bültenler
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