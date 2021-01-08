Alaşehir polisi tarafından yapılan uygulamada 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Alaşehir polisi tarafından yapılan uygulamada 14 kişi gözaltına alındı

08.01.2021 17:01
Alaşehir polisi tarafından yapılan uygulamada 14 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün gece yapılan uygulamada uyuşturucu maddelerle birlikte 7 kişi ve araması olan 7 kişi olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün gece yapılan uygulamada uyuşturucu maddelerle birlikte 7 kişi ve araması olan 7 kişi olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamalarda dün gece Yenice Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen A.S. (41) isimli şahsın yapılan üst aramasında; 0,81 gram bonzai, 0,61 gram esrar, 2 adet farklı marka uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs göz altına alındı.

Sakarya Mahallesinde park halinde olan araç içerisinde oturan ve durumundan şüphelenilen M.D. (26) isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda folyo kağıdına sarılı 0,76 gram ve 28.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.D. gözaltına alındı. Yeni Mahalle üzerinde park halindeki araç içerisinde bulunan N.Y. (30) üzerinde yapılan aramada ise beyaz kagıt içerisinde 7 gram esrar maddesi ve naylon poşet içerisinde 10 gram esrar maddesi, E.Ö. (27) yapılan üst aramasında 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar göz altına alındı.

Beşeylül Mahallesinde F.G. (48) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 0,57 gram metamfetamin maddesi, 1,67 gram bonzai maddesi ele geçirildi. F.G. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Soğuksu Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde bulunan A.D. (26) isimli şahıstan 3,14 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi, araçta bulunan diğer kişi K.O.A. (23) ile birlikte göz altına alındılar.

Yapılan uygulamada araması olan G.A. (24), R.A. (47), A.A. (49), M.S. (23), E.B. (30), A.Y. (29) ve F.G. (48) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Alaşehir polisi tarafından yapılan uygulamada 14 kişi gözaltına alındı
Alaşehir polisi tarafından yapılan uygulamada 14 kişi gözaltına alındı
Alaşehir polisi tarafından yapılan uygulamada 14 kişi gözaltına alındı
Alaşehir polisi tarafından yapılan uygulamada 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu, Alaşehir, Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir polisi tarafından yapılan uygulamada 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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