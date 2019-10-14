Son Dakika Haberleri: Alaşehir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe
Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Alaşehir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe

2 saat önce

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe, System.String[]

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bin 313 adet ekstacy hap, 321 adet uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hap, 174 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda Y.A. (20), Y.S. (56) ve İ.K. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar poliste yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan Y.A. ve Y.S. tutuklanırken İ.K. serbest bırakıldı. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Alaşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:43 Kaynak: İHA
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