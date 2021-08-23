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Alaşehir ressamlarla güzelleşiyor - Son Dakika

Alaşehir ressamlarla güzelleşiyor

23.08.2021 15:41

Alaşehir ressamlarla güzelleşiyor Gönüllü ressamlar duvarlardaki uygunsuz yazıları çizdikleri resimlerle kapattı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gönüllü ressamlar kentin çeşitli noktalarında uygunsuz yazılarla karalanmış olan elektrik trafolarının cephelerini plastik boya ile resimler yaparak...

Alaşehir ressamlarla güzelleşiyor

Gönüllü ressamlar duvarlardaki uygunsuz yazıları çizdikleri resimlerle kapattı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gönüllü ressamlar kentin çeşitli noktalarında uygunsuz yazılarla karalanmış olan elektrik trafolarının cephelerini plastik boya ile resimler yaparak kenti güzelleştiriyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Nurdan Özyalçın ve arkadaşı Ayşen Tuna yürüyüş yaptıkları sırada parklardaki ve elektrik trafolarındaki uygunsuz yazılar dikkatlerini çekti. Yazılardan ve duvarların kötü görünümünden rahatsız olan iki arkadaş, hem yazıları yok etmek hem de duvarları birer sanat eserine dönüştürmek amacıyla harekete geçti. Alaşehir Belediyesi tarafından kendilerine verilen boya desteğiyle birlikte iki arkadaş Nurdan Özyalçın ve Ayşen Tuna trafolara ve parklardaki duvarları manzara resimleri ve çocuklar için çizgi film figürleriyle renklendirdi. Kötü yazıların yok olduğu trafo duvarları adeta birere sanat eserine dönüştü. Nurdan Özyalçın ve arkadaşı Ayşen Tuna tarafından başlatılan resim hareketi şimdi ise 8 kişilik gönüllü ressamlarla sürdürülüyor. 58 trafodan 8 tanesinin boyayan gönüllü ressamların hedefi ise Alaşehir'i sanat tablosu haline getirmek.

Trafolardaki hoş olmayan yazılardan dolayı rahatsızlık duyduklarını belirten emekli resim öğretmeni Nurdan Özyalçın, "Bir gün iki arkadaş yürüyüş yaparken cadde üzerlerinde bulunan trafoların cephelerinin çirkin ve toplum tarafından hoş karşılanmayan yazılar yazıldığını gördük. Arkadaşımla birlikte fikir üreterek bu çirkin manzaradan nasıl kurtulabiliriz düşüncesi üzerinden araştırmalar yaptık. Düşüncelerimizi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na ilettik. Başkan bu fikrimizi çok beğendi, resim yapmak için kullanılacak, boyaları verebileceğini söyledi. Biz de çok mutlu olduk. Elektrik firmasından boyanabilmesi için gerekli izinler alındı. Hemen işe başladık. İlk belirlemelerimize göre 58 tane trafo var. Bunlardan 8 tanesini boyayıp, resimlerle donattık. Tamamını resimlerle donatacağız" dedi.

İki arkadaş başlattıkları hareketi şu an 8 gönüllü ressamla sürdürdüklerini belirten Özyalçın, "Gönül güzelliği resme dökülünce rengarenk oluyor, hayat da böyledir. Gönül güzel olunca, hayatta rengarenk olur. İlk başladığımızda iki arkadaş olarak başladığımız çalışmalara şu anda 8 kişi olarak devam ediyoruz. Gönüllü sayımız her geçen gün artıyor. Zamanı ve resim çizebilme yeteneği olan herkesi bekliyoruz. Hedefimiz şehrimizin değişik yerlerinde bulunan ve vatandaşlar tarafından hoş karşılanmayan çirkin yazı ve manzaraları güzel resimlerle süsleyerek, vatandaşlarımızın da olumlu düşünmelerini sağlamak" diye konuştu.

Sosyal medyada paylaştıkları harekete gönüllü ressamların dahil olduğunu söyleyen Ayşen Tuna, "Başta iki kişiydik. Daha sonra sosyal medya paylaşınca, arkadaşlarımız bize dahil oldular. Her hafta saat 7'de sıcak bastırmadan her hangi bir belirlediğimiz trafoda güne başlıyoruz. Konu o an spontane olarak gelişiyor. Pek çok ev var etrafımızda. Baktıklarında neşelenebilecekleri, güne güzel başlayabilecekleri, kendilerini mutlu hissedebilecekleri bir gülümseme gösterebilecekleri neşeli tablolar, resimler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah mutlu oluyorlardır" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de gönüllü ressamlara destek olmayı ihmal etmedi. Ressamların çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri zaman zaman ressamlara çay ve üzüm ikramında bulunuyor.

Gönüllü ressamlar Nurdan Özyalçın ve Ayşen Tuna'ya; Özlem Balcı, Ali Paşaoğlu, Gülten Kahraman, Aykan Peker, Kürşat Karabulut ve İnci Ovalıoğlu eşlik ediyor.

Alaşehir ressamlarla güzelleşiyor
Alaşehir ressamlarla güzelleşiyor
Alaşehir ressamlarla güzelleşiyor
Alaşehir ressamlarla güzelleşiyor

Alaşehir, Emekli, Manisa, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Alaşehir ressamlarla güzelleşiyor - Son Dakika


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