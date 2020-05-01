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Alaşehir Stadyumu'nun ihalesi yapıldı
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgını yüzünden daha önce yapılamayan Manisa Alaşehir Şehir Stadyumu'nun yenileme ihalesi gerçekleşti.
KORONAVİRÜS salgını yüzünden daha önce yapılamayan Manisa Alaşehir Şehir Stadyumu'nun yenileme ihalesi gerçekleşti. Stadın çevre düzenlemesi, soyunma odalarının yenilenmesi, saha çimlerinin yenilenmesi ve 480 kişilik ilave tribün yapılmasıyla ilgili ihale sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında 3 milyon 12 bin 108 TL bedelle ihaleyi alan firma işi 170 günde tamamlayacak. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemizin spor etkinliklerinin yapıldığı stadyumumuzun bakıma ihtiyacı vardı. Bakımının yapılabilmesi için bize düşen resmi girişimlerimizi tamamlayarak, ilgili kurumlara bildirmiştik. Salgın nedeniyle ertelenen ihale tamamlandı. İş bittiğinde ilçemize yakışan bir spor tesisini halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:29 Kaynak: DHA
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