Alaşehir Stadyumunun ihalesi onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alaşehir Stadyumunun ihalesi onaylandı - Son Dakika Spor

Alaşehir Stadyumunun ihalesi onaylandı

10 dakika önce

Covid 19 salgını nedeni ile daha önce yapılamayan ve ertelenen Alaşehir Şehir Stadyum ihalesinin yapılarak onaylandığı bildirildi.

Alaşehir Stadyumunun ihalesi onaylandı, System.String[]

Covid 19 salgını nedeni ile daha önce yapılamayan ve ertelenen Alaşehir Şehir Stadyum ihalesinin yapılarak onaylandığı bildirildi.


Alaşehir şehir stadının çevre düzenlemesi, soyunma odalarının yenilenmesi, sahanın çimlerinin yenilenmesi ve 480 kişilik ilave tribün yapılmasıyla ilgili ihale sözleşmesi imzalandı. 20 Mart 2020 tarihinde yapılan ihale, kesinleşerek sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında ihaleyi alan firma yaklaşık maliyeti 3 milyon 12 bin 108 TL olan işi 170 günde tamamlayacak.


Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemizin spor etkinliklerinin yapıldığı stadyumumuzun bakıma ihtiyacı vardı. Bakımının yapılabilmesi için bize düşen resmi girişimlerimizi tamamlayarak, ilgili kurumlara bildirmiştik. Daha önce ihale tarihi belirlenmişti ancak Covid 19 salgını nedeni yapılamayan ihale şu an tamamlandı. İş bittiğinde ilçemize yakışan bir spor tesisini halkımızın kullanımına sunacağız. Yüklenici Marma Bilişim Gıda Teks. İnşaat A.Ş.'ne yer teslimi yapıldı. Bizlere verdiği desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu, Sayın Valimiz Ahmet Deniz ve Manisa milletvekillerimize teşekkür ederim. Alaşehirimize hayırlı olsun." dedi.


AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alaşehirimize hayırlı olsun. Emeği geçen başta Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere sayın Alaşehir İlçe Kaymakamımıza Spor İl Müdürümüze, Alaşehir İlçe Spor Müdürümüze teşekkür ederim." diye konuştu. - MANİSA

Koronavirüs, Alaşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:49 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı         
09:41
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı         
09:36
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek         
09:04
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı         
08:47
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak         
08:27
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak 30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak         
08:24
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler         
08:14
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı         
08:14
Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebine yanıt: Bilim Kurulu kararına uyuyoruz         
07:55
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi         
07:52
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım         
07:52
Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi         
07:47
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu         
05:22
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu         
04:14
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı         
02:57
Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı Miras meselesi sebebiyle babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı         
01:19
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun         
00:38
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı         
00:37
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı         
00:12
Kızılay'dan Kızılay'dan "çok acil" kan bağışı çağrısı: Stoklar kritik seviyenin altına düştü         
23:53
İsveç'teki hastane, İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok         
23:45
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor         
23:34
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu         
22:55
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı         
22:46
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu         
22:40
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu         
22:38
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz Son dakika: Bakan Ziya Selçuk, okullarla ilgili takvimi paylaştı: 1 Haziran'da okulları açar, 19 Haziran'da tatile gireriz         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti         
21:46
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 10:00:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir Stadyumunun ihalesi onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]