Son Dakika Haberleri: Alaşehir Ülkü Ocaklarından Mehmetçik'e üzüm desteği
Son Dakika Yaşam Alaşehir Ülkü Ocaklarından Mehmetçik'e üzüm desteği

Alaşehir Ülkü Ocaklarından Mehmetçik'e üzüm desteği

1 saat önce

Alaşehir Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla üzüm toplama kampanyası başlattı.

Alaşehir Ülkü Ocaklarından Mehmetçik'e üzüm desteği, System.String[]

Alaşehir Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla üzüm toplama kampanyası başlattı. Toplanan üzümler, paketleme işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderilecek.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Alaşehir Ülkü Ocakları da düzenledikleri kampanya ile destek verdi. İlçe genelinde çiftçi ve vatandaşların bağışlarıyla toplanacak kuru üzümler, Suriye'de görev yapan askerlere ulaştırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, "Ülkü Ocakları olarak Barış Pınarı Harekatı'na sonsuz destek veriyoruz. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Ülkü Ocakları olarak, askerlerimize kuru üzüm desteği sağlamak istiyoruz. Askerlerimize devletimiz gereken desteği sağlamaktadır ama bizim amacımız askerlerimize hem manevi destek, hem de enerji desteği sağlamak. Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız da üzüm hoşafı ile beslenerek, enerjilerini üzümden almışlardır. Bizler de Alaşehir olarak, dünyaca ünlü Sultaniye üzümümüzle askerlerimize manevi ve enerji desteği olmak istiyoruz. Alaşehir çapında başlattığımız kampanyada toplanan üzümleri askerlerimize göndereceğiz" dedi. - MANİSA

Barış Pınarı Harekatı, Alaşehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:26 Kaynak: İHA
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