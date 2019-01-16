Son Dakika Haberleri: Alaşehir ve Demirci'de Eğitime Kar Engeli

Alaşehir ve Demirci'de Eğitime Kar Engeli

10 dakika önce

MANİSA'nın iki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (Bugün) bir gün süreyle ara verildi.

Alaşehir ve Demirci'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
MANİSA'nın iki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (Bugün) bir gün süreyle ara verildi. 

Alaşehir ve Demirci ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçenin Kaymakamı 16 Ocak Çarşamba günü eğitime bir günlük ara verildiğini duyurdu. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:40 Kaynak: DHA

Demirci, Alaşehir, Güncel
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