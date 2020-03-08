Alaşehir ve Selendi polisinden kadın sürücülere çiçek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaşehir ve Selendi polisinden kadın sürücülere çiçek - Son Dakika

Alaşehir ve Selendi polisinden kadın sürücülere çiçek

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ve Selendi ilçelerinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek vererek, günlerini kutladı.

Alaşehir ve Selendi polisinden kadın sürücülere çiçek, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ve Selendi ilçelerinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek vererek, günlerini kutladı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda trafik uygulaması yaptı. Polis ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara çiçek hediye ederek, günlerini kutladı. Kadınlar da polislere bu anlamlı günde, nazik davranışlarından dolayı teşekkür etti.


Selendi polisi de kadın sürücüleri unutmadı


Selendi İlçe Emniyeti Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi. Trafik ekipleri ilçe girişi olan Kula yolu türbe mevkinde kadın sürücüleri durdurdu. Kadın sürücüler, tedirgin bir şekilde yanaştıkları polis ekiplerinin kendilerine çiçek takdim ettiklerini görünce teşekkür ettiler. Polis ekipleri de kadın sürücülerin günlerini kutlayıp, hayırlı yolculuklar diledi. - MANİSA

Alaşehir, Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:19 Kaynak: İHA
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