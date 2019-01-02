Son Dakika Haberleri: Alaşehir Zabıtası Kayıp Vatandaşı Ailesine Kavuşturdu

Alaşehir Zabıtası Kayıp Vatandaşı Ailesine Kavuşturdu

1 saat önce

Alaşehir'de nereye gideceğini bilmeyen ve kaybolan yaşlı bir kadının imdadına zabıta ekipleri yetişti.

Alaşehir Zabıtası Kayıp Vatandaşı Ailesine Kavuşturdu, System.String[]
Alaşehir'de nereye gideceğini bilmeyen ve kaybolan yaşlı bir kadının imdadına zabıta ekipleri yetişti.

'Önce İnsan' anlayışıyla vatandaşın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olan Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler nereye gideceğini bilmeyen ve kaybolan A.S. isimli yaşlı bir kadının imdadına yetişti. Alzheimer hastası olduğu tespit edilen A.S., Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı.

"Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarındayız"

Ekipte görevli zabıtalar tarafından bir süre belediyede konuk edilerek istirahat ettirilen ve bu süreçte kimlik bilgileri tespit edilen yaşlı kadın daha sonra ikametine ulaştırıldı. Yaşlı kadının ailesi zabıta ekiplerine teşekkür etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Erol Kacar, "İlçe merkezi ve mahallelerde belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan zabıta müdürlüğümüzün en önemli görevlerinden biri de halkın huzurunu ve esenliğini sağlamaktır. Merkez ve kırsal mahallelerimizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevimizi özverili bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde her zaman yanındayız." diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

Zabıta, Alaşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor

Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:08:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaşehir Zabıtası Kayıp Vatandaşı Ailesine Kavuşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]