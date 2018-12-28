Alaşehir Zabıtasından Baca Denetimi
31 dakika önce
Alaşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez ve kırsal mahallelerde baca ve sulu filtre denetimlerini artırdı.
Alaşehir
Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez ve kırsal mahallelerde baca ve sulu filtre denetimlerini artırdı.
Alaşehir Belediyesi vatandaşların daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'nde görevli ekipler hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez ve kırsal mahallelerde baca ve sulu filtre denetimlerini artırdı. Görevliler, hijyen ve hava kirliliğine neden olan apartmanlarda baca tertibatı yeterli olmayan ve kurallara uymayan yerlere sulu sistem baca filtresi kullanılması konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri tarafından yakma faaliyetinde kömür, odun, fındık kömürü ve benzer ürünler kullanılan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceği açıklandı. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:51 Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var