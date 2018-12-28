Son Dakika Haberleri: Alaşehir Zabıtasından Baca Denetimi

Alaşehir Zabıtasından Baca Denetimi

31 dakika önce

Alaşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez ve kırsal mahallelerde baca ve sulu filtre denetimlerini artırdı.

Alaşehir Zabıtasından Baca Denetimi, System.String[]
Alaşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez ve kırsal mahallelerde baca ve sulu filtre denetimlerini artırdı.

Alaşehir Belediyesi vatandaşların daha kaliteli ve daha temiz bir havayı soluyabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'nde görevli ekipler hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sağlığı için merkez ve kırsal mahallelerde baca ve sulu filtre denetimlerini artırdı. Görevliler, hijyen ve hava kirliliğine neden olan apartmanlarda baca tertibatı yeterli olmayan ve kurallara uymayan yerlere sulu sistem baca filtresi kullanılması konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri tarafından yakma faaliyetinde kömür, odun, fındık kömürü ve benzer ürünler kullanılan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceği açıklandı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:51 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Alaşehir, 3. Sayfa
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