Alaşehirli Askerden Ailesini Ağlatan Sürpriz...bir Anda Karşısında Asker Olan Oğlunu Gören Anne,...

Alaşehirli askerden ailesini ağlatan sürpriz...Bir anda karşısında asker olan oğlunu gören anne, sevinç gözyaşlarına boğulduMANİSA - Kars'ın Digor ilçesinde vatani görevini tamamlayan Mehmet Şahin, erken terhis alarak geldiği memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ailesine unutulmayacak...

Alaşehirli askerden ailesini ağlatan sürpriz...Bir anda karşısında asker olan oğlunu gören anne, sevinç gözyaşlarına boğuldu



MANİSA - Kars'ın Digor ilçesinde vatani görevini tamamlayan Mehmet Şahin, erken terhis alarak geldiği memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ailesine unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Bir anda karşısında asker olan oğullarını gören anne ve baba sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Kars'ın Digor İlçe Jandarma Komutanlığında 12 ay askerlik yapan 25 yaşındaki Mehmet Şahin, izin kullanmadığı için tezkere tarihinden 21 gün önce terhis oldu. Tezkeresini almasının ardından memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelen Şahin, ailesine duygulandıran bir sürpriz yaptı. Askeri üniforma ve elinde çiçekle evine gelen Mehmet Şahin, bir anda aile fertlerinin karşısına çıkarak tekmil verdi. Mehmet'i karşılarında gören aile fertleri büyük mutluluk yaşadı. Anne Zübeyde Şahin, koşarak kendisine sarılan oğlu Mehmet'i uzun uzun öperek sevinç gözyaşları döktü. Erken terhis alarak ailesine sürpriz yapan Mehmet Şahin, "Evin tek oğluyum. Askerde usta birliğim Kars olarak açıklandı. Uzak olduğu için ailem ilk etapta çok üzüldü ama onlara her yer vatan toprağı, orası da bizim diyerek teselli verdim. Bu güne kadar evden hiç ayrılmamıştım. 10 aylık usta birliğimi hiç izin kullanmadan bitirdim. Sonrasında da onlara küçük bir sürpriz hazırladım" dedi.

Yaşadığı mutluluğu oğluna sarılarak ve sevinç gözyaşları dökerek anlatan Zübeyde Şahin, "Allah'ım oğlumu, paşamı bana kavuşturdu., Dört gözle yollarını gözlüyordum, yavrumun hasretliği bitti artık" dedi.

Mehmet Şahin'in ablası Ayşe Tavukçu ise "Kardeşim gelmeden önce ona istediği sevdiği yemekleri yaparak sürpriz yapmayı düşünüyorduk. Fakat her zamanki gibi bizden önce davranıp erken gelerek o bize sürpriz yaptı. O gün kardeşimi çok aradık fakat ulaşamadık. Ulaşamayınca çok telaşlandık ve merak ettik. Meğer kardeşim bize sürpriz yapmak için yoldaymış, bize doğru geliyormuş" diyerek, yaşadığı mutluluğu özetledi.

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