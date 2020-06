Alaşehirli kadın girişimci internetten kiraz satışına başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iş yeri olan kadın girişimci Gönül Ünlü, Türkiye'nin en kaliteli ve yurt dışına ihracatı yapılan kirazlarını internet üzerinden iç piyasaya satış yapmaya başladı. Alaşehir'de dünya standartlarında olan kiraz işleme tesislerinde işlenen ihracatlık kirazlar karton kutu ve atmosfer poşetle paketlenerek İnternet üzerinden pazarlanıp, iç piyasada da tüketicilerle buluşuyor.



Türkiye'nin en kaliteli kirazlarının yetiştiği Kemalpaşa, Salihli, Alaşehir, Afyon, Isparta, Niğde gibi bölgelerinden toplanan ihracatlık kirazlar, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan işletmelerde temizleniyor, yıkanıyor, boy boy ayrılıyor ve ihraç ediliyor. Alaşehir'de iş yeri olan kadın girişimci Gönül Ünlü, ihracat edilen kaliteli kirazları iç piyasaya da internet yoluyla satış yapmaya başladı. Türk kadınlarına yol göstermek için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Gönül Ünlü, "Türk kadını çok akıllı. Yeter ki kafalarını çalıştırsınlar" diyerek, gelecekte tüm satışların internet üzerinden yapılacağını belirtti. Ünlü, "Kadınlar kendi ekonomik gücünü eline alması lazım" diyerek, internet siteleri üzerinden aldığı siparişleri kargo ile Türkiye'nin her yerine ulaştırıyor.



Amacının Türk halkına ihracat standartlarında ve kalitesinde kiraz yedirmek olduğunu ifade eden kadın girişimci Gönül Ünlü, "Dünyanın birçok ülkesine ihracatını yaptığımız kaliteli kirazı halkımıza da yedirmeyi amaçladım. Bu amaçla ihracat standartlarına uygun kirazları 2.5 ve 4 kilogramlık paketlerde internet üzerinden iç piyasaya satış yapmaya başladım. Halkımızın kaliteli kiraz yemesine imkan sağlayacağız. Kirazlarımız Melisa markası adında tüketicilerimize sunuluyor. Ben yıllardır yaş sebze ve meyve sektöründe çalıştım. Yurt dışından geldim. Her zaman halkımız derki, 'Güzel kirazlar hep yurt dışına gidiyor, biz bu kirazlardan yiyemiyoruz, kendi üretimimiz olmasına rağmen' diyorlardı. Oradan esinlenerek ihracata yaptığımız kirazı internet aracılığıyla ile satış yapmaya karar verdim. Yeni sistem o zaten, geleceğin işi o. Her şey internet üzerinden satılacak. Bu görüşten yola çıkarak böyle bir iş yapmaya karar verdim. 2,5 ve 4 kilogramlık paketler var kargo ile gönderiyoruz. internet sitelerimiz var. Benim hedefim kadın girişimci olarak diğer kadınlara örnek olmak istiyorum. Çünkü 'İş bulamıyorum, iş yapamıyorum, para kazanamıyorum, nerede çalışacağım, işsizlik çok' diyen kadınlara, evde birazcık kafamızı çalıştırdığımız zaman yapabileceğimiz iş çok diye düşünüyorum. Kadınların her zaman kendi ekonomik gücünü ele alması lazım, çünkü gelecekte herkes çalışmak zorunda, ekmeğini kazanmak zorunda diye düşünüyorum. Ben eminim ki, Türk kadını çok akıllı. Çok çok akıllı olduklarını ben biliyorum. Yeter ki kafalarını çalıştırsınlar, işe yönelsinler, bir şeyler yapmayı amaç edinsinler. Çünkü çalışmak zorundayız, gelecek bu, geleceğin işi de internet üzerinden satışlar, ben buna inanıyorum" dedi. - MANİSA