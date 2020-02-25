Alaşehirli kadınlar ev ekonomisine destek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Alaşehirli kadınlar ev ekonomisine destek oluyor - Son Dakika Ekonomi

Alaşehirli kadınlar ev ekonomisine destek oluyor

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde SSK Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşen kadınlar ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

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MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde SSK Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşen kadınlar ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz eylül ayında 7 üyeyle kurulan SSK Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, üye sayısını 33'e yükseltti. Kooperatifin kurulmasının ardından kendilerini ev ekonomisine katkı sunmak için adayan kadınlar farklı alanlarda eğitimler aldı. Kooperatif çatısı altında kurulan "Anne Mutfağı"nda ev yemekleri üreten kadınlar satışlara başladı. Kadınlar tarafından kooperatifte kurulan mutfakta üretilen kuru fasulye, pilav, tarhana çorbası, mantı, gözleme, sarma, açma, Arnavut böreği gibi birçok yemek türü hem Alaşehir'in semt pazarlarında hem de İzmir Kültür Park'ta kurulan stantta satılıyor. Kadınlar elde ettikleri gelirle de ev ekonomisine büyük katkı sağlıyor.


Kooperatif çalışmaları hakkında bilgi veren SSK Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Ökzücüoğlu, "Kooperatifimizi 7 kurucu üye ile korduk. Zamanla bu ortak sayımız 33'e yükseldi. Her geçen gün üye sayımız hızla artıyor. Kooperatifimizin kuruluş aşamasında kadınlarımızla kooperatifleşme, kooperatifleştikten sonra yapacağımız çalışmalarla ilgili teknik ve bilimsel konularda eğitimler aldık. Bu eğitimlerimiz belirli aralıklarla hala sürüyor. Devam da edeceğiz. Üye sayımız da hızla artıyor. Çünkü eğitimlere ortalama 35-40 kişi katılıyor. Ama bu sayı bazen 100 kişiye kadar çıkabiliyor" dedi.


"Kooperatifle birlikte kadınlar sosyalleşti"


Kooperatifin kadınları daha sosyal yaptığını belirten Öküzcüoğlu, "Kooperatifimizin faaliyete geçmesiyle birlikte kadınlarımız evden çıkarak sosyalleşti. Evlerine, eşlerine ve çocuklarına destek sağlamaya başladılar. Amacımız kadının evine ekonomik katkı sağlarken hem de sosyal yönden gelişmesini sağlamak. Bu amaçla sosyal aktivitelerimizi geliştirici geziler düzenleyeceğiz. Sosyal etkinliklere katılacağız. Çocuklarımıza bu alanda eğitimler vereceğiz" ifadelerini kullandı.


Kooperatifin amacını anlatan Öküzcüoğlu, "Kooperatifimizin üç ana amacı var. Bir tanesi eğitim, bir tanesi tarım ve gıda, bir tanesi de el sanatları. Biz ilk önce ürettiğimiz ürünleri Alaşehir'in değeri olan üzüm ve çeşitlerini paketleme yaparak Alaşehir dışına satarak daha çok tanınmasını ve bu satışlardan ekonomimize katkıda bulunmasını amaçlıyoruz. Kooperatifimizde kadınlarımız üretiyorlar, pazarlıyorlar, satıyorlar ve bu şekilde para kazanarak, ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Kooperatifimizde ürettiğimiz ev yemekleri, biz buna anne mutfağı diyoruz, burada özellikle çocuklarımızın dışarıdan hazır gıda yemelerini bir ölçüde önlemeyi, böylece düzensiz beslenme sonucu dünyada hızla artan obeziteye karşı da çocuklarımızı korumayı amaçlanıyor. Kooperatifimizin kuruluş aşamasında süren eğitimlerimizde, kadın emeğinin değerlendirilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, eğitimlerimiz belirli aralıklarla devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
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