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Alaşehirli kadınlar kooperatif çatısında buluştu

2 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadın girişimcileri bir araya toplamayı hedefleyen "ALAKOP" S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.

Alaşehirli kadınlar kooperatif çatısında buluştu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadın girişimcileri bir araya toplamayı hedefleyen "ALAKOP" S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadın girişimcilerin bir arada üretim yapması ve istihdama destek sağlaması amacıyla "ALAKOP" S.S Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kooperatif düzenlenen törenle açılarak faaliyetlerine başladı. Törende açılış konuşmasını yapan 7 kurucu üye arasında yer alan Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu, "Nisan ayı başında başladığımız kooperatifleşme çalışmalarımız haziran ayı sonuna kadar eğitimlerini almamızla devam etti. Bugün kooperatifimizi kurmuş olarak buradayız. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür ediyoruz. Amacımız Alaşehirli üretken kadınları ekonomiye dahil etmekti. Onun için bir çatı altında toplanmaya karar verdik" dedi.


Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Seçim vaatlerimiz arasında ilk icraatlarımızdan birisi kooperatifleşme olacaktı. İleride cennet elması, üzümde de göreceğiz. Bizim için kadınların kooperatifleşmesi çok önemli. Çünkü biz kadınlarımızı ekonomide, erkeği ile omuz omuza mücadele eder durumda görmek istiyoruz. Atamız seçme seçilme hakkını Fransa'dan ve Avrupa'nın bir çok ülkesinden önce vermiş. Ulu Önderimizin bize emanet ettiği kadınlarımıza sahip çıkmakta bizim görevimiz.Artık her evde üreten bir atölye olmasını istiyoruz. Üretilen ürünleri internet ortamı ve Pazar yerlerinde sizlere ayıracağımız yerlerde satış yapabileceksiniz. Bundan sonra burada söz veriyorum. Alaşehir'de şiddet gören kadın olmayacak. Her zaman yanınızda belediye başkanınız var. Ayrıca kadın sığınma evini de ben yapacağım" diye konuştu.


Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, kooperatifin hayırlı olmasını diledi.


Kadınların erkekler kadar ekonominin içerisinde yer alması gerektiğini belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Kadınlarımızın da erkekler kadar toplumun içinde yer alması gerekir. Yarı gücünü oluşturan kadınlarını üretimin dışında bırakan toplumların modern dünyada Avrupa ile Amerika ile yarışabilme imkanı yok. Onun için kadınlarımızın ekonominin içinde yer almasına olanak sağlayan ve bu konuda Alaşehir'de farkındacılık oluşturacak olan bu kooperatifin kurulmasında emeği geçenleri kutluyorum. Maalesef geçmişimiz kooperatifler konusunda iyi başarılarla dolu değil. Ondan dolayı bir kooperatif kurulması aşamasında önüne koca koca dağlar seriliyor. Onun için bu kooperatiflere çok ciddi işler düşüyor. İyi örneklerin çoğalması gerekiyor. Bu kooperatiften başlayarak,kooperatiflere duyulan güven bunalımını ortadan kaldırmaya bir vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İzmir Büyüşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptun Soyer ve davetliler katıldı. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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