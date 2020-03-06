Alaşehirli karateciler İstanbul'a uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alaşehirli karateciler İstanbul'a uğurlandı - Son Dakika Spor

Alaşehirli karateciler İstanbul'a uğurlandı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Karate Şampiyonası'na katılacak olan Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, düzenlenen törenle Alaşehir'den uğurlandı.

Alaşehirli karateciler İstanbul'a uğurlandı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Karate Şampiyonası'na katılacak olan Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, düzenlenen törenle Alaşehir'den uğurlandı.


Alaşehir Belediyespor Karate Takımı, İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Karate Şampiyonası'na katılacak. 20 sporcu ile turnuvaya katılacak olan sporcular Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından uğurlandı. 06-08 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonunda düzenlenecek olan şampiyonadaki tüm sporculara başarılar dileyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediye olarak her türlü sportif etkinliklerde sporcularımızı destekliyoruz. Bugün İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası Karate Turnuvasına katılacak sporcularımızı uğurluyoruz. İnşallah dönüşlerinde onları madalyalarıyla karşılayacağız. Minikler, gençler ve yıldızlar katagorilerinde yarışacak olan sporcularımıza başarılar diler, sağ salim dönmelerini bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Alaşehir Belediyespor, Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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