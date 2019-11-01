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Alaşehirli kursiyerlerden mantar seralarında inceleme

7 saat önce

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan seracılık kursunda eğitim gören kursiyerler mantar seralarını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Alaşehirli kursiyerlerden mantar seralarında inceleme, System.String[]

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan seracılık kursunda eğitim gören kursiyerler mantar seralarını ziyaret ederek incelemede bulundu.


Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan seracılık kursunda eğitim gören kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi. Mantar serasını ziyaret eden kursiyerler bakımı ve toplanmasını uygulamalı olarak gördüler. Kurs Eğitmeni Ziraat Mühendisi Hafize Metin ve sera işletmecisi Melek Kızıltepe kursiyerlere serada mantar yetiştiriciliği hakkında bilgiler verdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da kursiyerlerin uygulamalarına katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Genç Çiftçi Projesi kapsamında alınan desteklerle sera kurduklarını belirten mantar serası işletmecisi Melek Kızıltepe, "2015 yılında Genç Çiftçi Projesi ile devletten almış olduğumuz destekle istiridye mantarı üretim seramızı kurduk. Bu bölgede sadece benim mantar seram var. Tek başıma olduğum için toptancıların gelmesi zor oluyor. Ürettiğim mantarlara pazar bulmakta zorlanıyorum. Çevremizde üretimin artması benim için daha iyi olur. Alıcılar daha fazla gelebilir. Sera çoğaldığı zaman bizim de pazar bulma şansımız artar toptancılar daha çok gelir. Tek olduğum için toptancı gelmesi sıkıntı oluyor. 100 metrekare serada bir dönemde 3-3,5 ton mantar üretebiliyorum. Yılda üç dönem üretim yapabiliyorum" dedi.


Sahada uygulamalı eğitimlerle seracılığı daha iyi öğrendiklerini belirten kursiyerlerden Aynur Şengün, "Hepimizin arazilerinde mantar üretimine uygun yerler var. Böyle bir uygulamayı ilk kez görüyorum. Birkaç arkadaşla veya tek başımıza bu uygulamayı biz de yapabiliriz. Kadınlar olarak biz de bu tür çalışmalara girmek isteriz. Neden biz de kendimize ek bir gelir kaynağı bulmayalım? Neden bizim de emeğimizi ortaya çıkmasın?" dedi. - MANİSA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
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