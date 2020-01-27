Alaşehirli sporseverlere stat müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Alaşehirli sporseverlere stat müjdesi - Son Dakika Spor

Alaşehirli sporseverlere stat müjdesi

7 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Alaşehir Spor Kompleksi'nin onarım çalışması için Gençlik ve Spor Bakanlığından onay çıktı.

Alaşehirli sporseverlere stat müjdesi, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Alaşehir Spor Kompleksi'nin onarım çalışması için Gençlik ve Spor Bakanlığından onay çıktı. Statta çimler ve soyunma odaları yenilenerek 480 kişilik de tribün yapılması planlanıyor.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Alaşehir Spor Kompleksinin yenilenmesi amacıyla başlatılan girişimler meyvesini verdi. Bakıma ihtiyacı olan stat için Gençlik ve Spor Bakanlığından onay alınırken, stadın çimleri ve soyunma odaları yenilenerek 480 kişilik de tribün yapılması planlanıyor. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemizin spor etkinliklerinin yapıldığı stadyumumuzun bakıma ihtiyacı vardı. Bakımının yapılabilmesi için bize düşen resmi girişimlerimizi tamamlayarak, ilgili kurumlara bildirdik. Taleplerimizi değerlendiren bakanlığımız isteklerimizi yerinde bularak, gerekli ödeneği ayırarak, ihalenin yapılmasına karar verdi. Bakanlığımızın almış olduğu bu karar bizleri mutlu etti. 12 Şubat 2020 tarihinde yapılacak ihale ile sahamız yeniden çimlenecek, soyunma odası yenilenecek, 480 kişilik tribün yapılacak ve aydınlatılması yapılacak. Bizlere verdiği desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Manisa milletvekillerimize teşekkür ederim. Alaşehirimize de hayırlı olsun" dedi.


Stadın yenilenmesi amacıyla Ankara'da girişimlerde bulunduklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, 12 Şubat 2020 günü stadımızın bakım ihalesinin yapılacağı bilgisini verdi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek
Kobe Bryant'ın Soma faciası ile ilgili yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi Enkaz altındaki çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkaran Suriyeli genç, Bakan Soylu ile bir araya geldi Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:33:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehirli sporseverlere stat müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]