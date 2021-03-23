Alaşehirli üreticilere don uyarısı

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, çiftçilere don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 23-24-25-26 Mart günlerinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde don olayı yaşanabilecek. Özellikle erkencil çeşit üzümlerde gözlerin açtığı, dolayısıyla soğuktan daha çok etkilenebileceği belirtildi. Don olayına karşı bağların sulanması, damlama sistemlerinin açılması, sprint türü sulama sistemi olanların sularını açmaları, bu sistemleri olmayanların da Atalardan kalma sistemler olan lastik yakma, saman yakma gibi sistemleri uygulamaları istendi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Mart ayı çiftçiler için ne kadar olumlu geçse de meteorolojiden aldığımız bilgilere göre don olayları yaşanacak. Don olaylarından korunabilmek için suyu olanlar suyunu, sprinti olanlar sprintini açması, sulama imkanı olanlar bağlarını sulamaları gerekiyor. Sulama imkanları olmayanlar da Atalardan kalma sistemler olan saman yakma, lastik yakma gibi sistemleri uygulamaları gerekiyor" dedi. - MANİSA