Üye Girişi
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu - Son Dakika

Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu

02.09.2021 09:34

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sene 3'üncüsü gerçekleştirilen Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sene 3'üncüsü gerçekleştirilen Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. 'Üzüm Maratonu'nun ardından Alaşehirliler Melek Mosso konseri ile yine unutamayacakları bir gün geçirdi.

Alaşehir 3. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali Üzüm Festivali kapsamında 'Üzüm Maratonu' koşusu yapıldı. 34 koşucunun 4 kilometre koştuğu yarışmada Ferdi Kal birinci olurken, Murat Oruç ikinci, Sami Hızal üçüncü oldu. Eski İzmir Karayolu üzerinde Çeşneli Mahallesi kavşağından başlayan koşu, Alaşehir girişinde sona erdi. 2 bayan yarışmacının da kıyasıya koştuğu maratonu izleyenler maratoncuları alkış yağmuruna tuttu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Arkadaşlar centilmence koşalım, üzüm için koşuyorsunuz, üzümün hak ettiği değeri bulması için koşuyorsunuz ve Alaşehir'in kurtuluşu için koşuyorsunuz, kazasız belasız koşular" diyerek, yarışın başlangıç düdüğünü çaldı.

4 kilometrelik parkuru birinci olarak bitiren Ferdi Kal, ipi göğüsledikten sonra Türk bayrağı ile şampiyonluğunu kutladı ve "Alaşehir'in kurtuluşu ve Atatürk için koştum" dedi.

Maratona katılan iki bayan yarışmacıdan biri olan Gülşen Çelik, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için koştum, amacım kazanmak değildi, tamamen Atamız için koştum. Başkanımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu. Maratonun en yaşlısı olan 65 yaşındaki emekli Maden Mühendisi Raşit Bakkaloğlu ise şunları söyledi: "Yarışa katılmamın nedeni 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ardından gelen Alaşehir'in kurtuluşu ile ilgili etkinliğe katılmaktı. Bize bu günleri veren sevgili Atatürk ve arkadaşlarına saygı ve sevgi ile anıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"Kuvayımilliye ruhu gördüm"

Yarış sonunda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Hepinize teşekkür ediyorum, bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı için koştunuz, bu sene Alaşehir'in üzümünün tanıtılması ve fiyatların hak ettiği yere ulaşması için koştunuz. Ben sizin ruhunuzda bir hafta içerisinde 450 kilometre giden Kuvayımilliye'cileri gördüm, o ruhla koştunuz. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Melek Mosso coşturdu

Kutlamaların akşam bölümünde sahne alan ünlü sanatçı Melek Mosso, meydanda toplanan kalabalığı görünce, "Hay Maşallah. Mükemmel bir kalabalık" diyerek hem kendi coştu hem de Alaşehirlileri coşturdu. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 15 bin izleyeni gören Melek Mosso, "Mükemmel bir kalabalık karşısındayım, hep birlikte coşacağız" diyerek 24 şarkı seslendirdi. Bazı şarkılar çalınırken, Melek Mosso da şarkılara flütüyle eşlik etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehirlileri coşturan Melek Mosso'ya teşekkür ederek, Alaşehir üzümü ve çiçek verdi. - MANİSA

Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu
Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu

Melek Mosso, Festival, Alaşehir, Manisa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı 11:07 Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak 10:55 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı
09:14 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde
Düşüle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Düşüle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:09
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor         
11:03
Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi         
10:49
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:14:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehirliler önce maraton koştu sonra Melek Mosso ile coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement