Son Dakika Haberleri: Alaşehirlilere İki Bakandan İki Ayrı Müjde

Alaşehirlilere İki Bakandan İki Ayrı Müjde

2 saat önce

Cumhur İttifakının Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen mitingde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Alaşehirlilere iki ayrı müjdeyi verdi.

Alaşehirlilere İki Bakandan İki Ayrı Müjde, System.String[]
Cumhur İttifakının Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen mitingde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Alaşehirlilere iki ayrı müjdeyi verdi.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'ya gelerek Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Programda konuşma yapan ve Türkiye'deki seraları en az iki katına çıkarmak için eylem planını açıkladıklarını anımsatan Pakdemirli, "Alaşehir'de Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesini, jeotermal ısıtmalı serayı kuruyoruz. 1,8 milyon metrekare alanda jeotermal ısıtma sistemiyle çalışacak tesisimiz inşallah bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Manisa'ya ve Alaşehir'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ise şunları söyledi: "Uzun zamandan beri hayalimiz ve hedefimiz olan organize sera bölgesi için çabalarımızı karşılıksız bırakmayan Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Bekir Pakdemirli Beyefendiye Adalet ve Kalkınma Partisi Alaşehir İlçe Başkanımız Murat Ertürk ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte teşekkürlerimizi ve Alaşehirlilerimizin selamını ilettik. Devletimizin desteği ile Kemaliye Mahallemizde kurulması planlanan Jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi 1800 dekarlık alana kurulacak olup, 1450 dekarlık alanda seracılık faaliyeti gösterilecektir ve 3 bin Alaşehirli hemşehrimize iş imkanı sağlanacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür eder, Alaşehir için bu güzel haberin hayırlı olmasını dilerim."

Alaşehir spor kompleksi için Bakan Kasapoğlu'ndan söz alındı

Programda bir diğer müjdeyi de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldıkları ifade eden Başkan Ali Uçak, "Bugün bir güzel haberi daha Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendinin bizzat kendisinden alarak birlikteliğimizin en güzel örneklerinden biri olacak Alaşehir Spor Kompleksimizin hem sözünü hem de yapım tarihini aldık. Yıllardır Alaşehirlilerimizin beklediği iki müjdeyi bugün sizlere vermiş olmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim. Konumuz Alaşehir olduğunda birlikte her şey daha güzel olacak. Daha yapacak çok işimiz var." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:44 Kaynak: İHA

Politika
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