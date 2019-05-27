Alaska'da 5,8 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
ABD'nin Alaska eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:25 Kaynak: AA
'nin Alaska eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 01.30 sıralarında gerçekleşen depremin Kenai Yarımadası'nda etkili olduğunu ve yerin 65 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Açıklamada, depremin herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.
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