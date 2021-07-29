Alaska'da 8,2 büyüklüğünde deprem

ABD'de Alaska Körfezi'nin 96 kilometre açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'nin yüz ölçümü olarak en büyük eyaleti olan Alaska'da yerel saatle 22.15'te 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık 96 kilometre açıkta meydana gelirken, depremin ?derinliği yaklaşık 47 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından eyalette tsunami uyarısı yapıldı.