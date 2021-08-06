Alaska'da gezi uçağı düştü: 6 ölü - Son Dakika

ABD'nin Alaska eyaletinde bir gezi uçağının düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğü bildirildi.
Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, askerler ve gönüllü bir ekibin bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecekleri ifade edildi.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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