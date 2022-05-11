ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen heyelanda toprakla beraber ağaçlar da körfeze sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansırken, yol trafiğe kapatıldı.
Alaska eyaleti Seward kent merkezinin yaklaşık 1 kilometre güneyinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan anlarda, toprakla birlikte ağaçların da Alaska Körfezi'ne sürüklendiği görüldü. Yerel yetkililer kimsenin yaralanmadığını açıklarken, yol trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi - Son Dakika