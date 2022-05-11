Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi - Son Dakika
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Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi

11.05.2022 10:48

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen heyelanda toprakla beraber ağaçlar da körfeze sürüklendi.

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen heyelanda toprakla beraber ağaçlar da körfeze sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansırken, yol trafiğe kapatıldı.

Alaska eyaleti Seward kent merkezinin yaklaşık 1 kilometre güneyinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan anlarda, toprakla birlikte ağaçların da Alaska Körfezi'ne sürüklendiği görüldü. Yerel yetkililer kimsenin yaralanmadığını açıklarken, yol trafiğe kapatıldı.

Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi
Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi
Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi
Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi

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Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi Çaydan karşıdan karşıya geçerken otomobiliyle suya sürüklendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi - Son Dakika
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